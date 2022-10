Scafati. La Regina: atti illegittimi, il dietrofront dell’amministrazione comunale

Caso La Regina, l’amministrazione comunale riconosce l’errore dell’ex responsabile all’Urbanistica Lucido Di Gregorio, e avvia le procedure per l’annullamento in autotutela dell’atto con il quale il dirigente aveva concesso lo “sconto” alla società conserviera di via Nuova San Marzano. Uno sconto di circa 200 mila euro, che ha permesso alla società di versare nelle casse dell’ente non più 700 mila euro, ma 535 mila. Tutto nasce nel momento in cui il Consiglio Comunale concede all’azienda un permesso a costruire per un ampliamento di circa 50 mila mq. La convenzione prevede anche la costruzione di un parcheggio pubblico di circa 4400 mq. A seguito dell’approvazione in Assise del regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici, la stessa società farà richiesta di versare il corrispettivo economico all’Ente, trattenendo per se l’area destinata a parcheggio. Sarà la Giunta, ad agosto e in assenza per ferie del sindaco che è anche assessore all’Urbanistica, a deliberare positivamente in tal senso. Fatto sta, però, che l’opposizione comincerà a incalzare il primo cittadino chiedendo di fare luce sull’atto dirigenziale che aveva autorizzato la società a versare non più 695 mila euro, tanti quanti previsti per l’area destinata a parcheggio, bensì 535 mila euro come area destinata a verde pubblico. Una scelta che Salvati, in Consiglio Comunale, definirà “probabilmente frutto di un errore di interpretazione del regolamento da parte del dirigente” e in quanto tale, comunicherà l’avvio delle procedure per l’annullamento in autotutela dell’atto, e contestualmente la restituzione delle somme già versate da La Regina nelle casse di Palazzo Mayer. In Aula emerge anche l’illegittimità della stessa delibera di Giunta. Un papocchio. “Sono soddisfatto, perché l’amministrazione ha riconosciuto l’errore da noi segnalato”, dirà Michele Russo, con Michele Grimaldi e Michelangelo Ambrunzo firmatario dell’interpellanza, che sarà poi trasformata in mozione per indicare agli uffici di proseguire nell’iter già avviato per annullare quanto prodotto dall’ex dirigente Di Gregorio. “Ho appena nominato l’ingegnere Angelo Maresca nuovo responsabile”, anticipa Salvati, votando con la sua maggioranza la mozione assieme alla minoranza. La pressione che l’opposizione ha esercitato, a mezzo stampa, per evidenziare le anomalie sulla vicenda, il sindaco in Aula la definisce, a più riprese: “gogna mediatica”. Fatto sta che l’atto sarà annullato, e il dirigente sembra aver commesso un errore di valutazione. Entra direttamente in maggioranza Annamaria Federico, subentrata in Consiglio Comunale al marito Filippo Quartucci, nominato assessore a seguito del voto favorevole al bilancio di previsione. Lo stesso Quartucci era subentrato ad agosto allo scomparso Alfonso Carotenuto, eletto in minoranza con la coalizione Insieme per Scafati.

Adriano Falanga