Angri. Continua con successo la Mostra su Ernest Hemingway

Grande affluenza

La Pro Loco Angri, in un’ottica di rilancio dell’offerta culturale per Angri, chiude il lungo cartellone “Angri Città d’Arte” con il botto. Dopo i tanti turisti venuti in città, grazie alla sinergia con Doriart di Ciro Rispoli, che hanno ammirato gli oggetti, i cimeli, le foto, i testi di Ernest Miller Hemingway, ora è la volta dei tanti studenti e alunni delle scuole del territorio che visiteranno le sale della Pinacoteca del Castello Doria per gli ultimi giorni di programmazione della mostra.

La visita delle scuole

Terzo circolo didattico, l’Istituto Profagri e il Liceo Scientifico Don Carlo La Mura, Istituti con cui la Pro Loco a breve siglerà dei protocolli di intesa per l’organizzazione di eventi, corsi e formazione, al fine di rafforzare l’obiettivo che è quello di promozione culturale, artistica e turistica ad Angri.

Gli spettatori

Una mostra da tutti definita la più bella e interessante mai vista nel Palazzo Doria di Angri.

Si contano dall’apertura, molte presenze alla mostra: cittadini, gruppi scolastici, gruppi di docenti appartenenti all’Anils, associazione nazionale docenti di lingue straniere della sezione di Salerno, i ragazzi del Centro Polifunzionale Orsini e i loro accompagnatori, un gruppo di studenti dell’Università Federico II di Napoli provenienti da ogni parte del mondo, inglesi, francesi, spagnoli, ucraini, indiani, iracheni, pakistani, iraniani, egiziani, siriani con le referenti Paola Vitolo e Alessandra Pagliano, promotrici di un progetto dell’Università di Napoli su Angri.

Apprezzamenti di artisti da tutta la regione

La Pro Loco ringrazia tutti visitatori angresi e i tanti artisti, oltre che locali, provenienti anche da Napoli, Pompei, Scafati, Nocera, Pomigliano d’Arco ed altri paesi limitrofi che si sono complimentati per l’organizzazione, l’allestimento e l’atmosfera creata dal gruppo di lavoro Pro Loco. Artisti che hanno apprezzato tutto il materiale raccolto e le opere realizzate dal maestro Renaldo Fasanaro.

Una sinergia continua portata avanti con l’unico scopo di fare cultura e di dare ad Angri il posto che merita nella nostra regione.

A due giorni della fine dell’evento i conti non possono che essere positivi. Si aspetta per il gran finale un week end con grandi appuntamenti.

Gli appuntamenti

Molti sono gli spettacoli previsti in questo fine settimana, coinvolte associazioni del territorio e artisti che offriranno al pubblico uno spettacolo unico da godere, per chiudere in bellezza la mostra sul grande scrittore americano.