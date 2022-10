Basket. “Bonus” esauriti per la Givova, è caccia ai primi punti della stagione.

Muovere la classifica

Dopo 125 minuti (fatali gli ultimi, l’OT di Brescia) contro tre corazzate del nostro campionato ed ugual numero di sconfitte, la Givova Scafati riceve al PalaBarbuto di Napoli (presumibilmente ultima “trasferta” napoletana della stagione) la Tezenis Verona. Si sfidano le due neopromosse dall’A2, vincitrici dei rispettivi tabelloni playoff del secondo campionato nazionale di pallacanestro lo scorso giugno ai danni di Cantù ed Udine. Dodici i precedenti tra le due squadre negli ultimi 11 anni, 7 le vittorie scafatesi e 5 quelle veronesi (l’ultima al PalaMangano assegnava il titolo di campioni di A2 ai veneti). Se a Scafati il calendario non ha sorriso, tanto meglio non è andata a Rosselli e compagni, autori di una prova monstre all’esordio con Brindisi tra le mura amiche (vittoria sulla sirena, 100-97), e poi di due debacle rispettivamente con Banco di Sardegna Sassari prima e Virtus Bologna poi. Sconfitte chiaramente “accettabili” sulla carta, ma certamente influenzate dall’addio improvviso e potenzialmente lacerante di Wayne Selden, punta di diamante del mercato veronese attualmente ancora non rimpiazzato dal club caro al presidente Pedrollo. Givova che cercherà dunque in ogni modo di vincere la sua prima gara dal ritorno in A ed agguantare la Scaligera in classifica.

Il punto sulla Givova

L’appuntamento di domenica sarà occasione per il tanto atteso debutto in maglia giallobleu di David Logan, il “professore” campione d’Italia nel 2015 con Sassari si è allenato regolarmente coi nuovi compagni per tutta la settimana, contrariamente all’altro super veterano del roster salernitano, Julyan Stone. L’ex Venezia non è riuscito a trovare continuità in palestra per via dell’infiammazione al tendine d’Achille che lo tormenta da ormai oltre due settimane ed è in dubbio per la sfida di domenica. Più grave è la situazione di Myke Henry, l’ala nativa di Chicago dopo esser uscito malconcio dal PalaLeonessa salterà sicuramente la gara con Verona e con ogni probabilità anche la trasferta della prossima domenica a Trento a causa di un problema al ginocchio sinistro.

Perso Selden, si cercano nuovi leader a Verona

La perdita di Wayne Selden è quanto di più grave potesse capitare, dal punto di vista tecnico, alla Tezenis di coach Ramagli. L’ala piccola ex Memphis Grizzlies era difatti il punto di riferimento offensivo del team veneto, che senza di lui dovrà ora chiedere gli straordinari nella metà campo offensiva alla sua principale arma da fuoco, Karvel Anderson. Gli altri tre statunitensi a disposizione, Xavier Johnson su tutti, chiamati a contribuire in modo maggiormente significativo rispetto alle prime tre uscite. La coppia di lunghi titolari composta da Holman e Smith promette battaglia al duo Pinkins-Thompson, mentre sarà affascinante il duello tra due dei migliori giocatori dello scorso campionato di A2 quali i playmaker Monaldi e Cappelletti

Dove vederla e come seguirla

La diretta sarà sempre su Eleven Sports (www.elevensports.com/it).

Diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).