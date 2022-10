Lettere: carabinieri scoprono piantagione di cannabis

L’appostamento

Piantagione di cannabis in un terreno che sembrava abbandonato, sequestrato anche 1 chilo e 100 grammi di marijuana già essiccata. I carabinieri della stazione di Lettere si sono mossi nella notte, dopo ore e ore di osservazione.

Oltre 1 kg di marijuana

In un fondo che sembrava incolto, come riportato dall’Ansa, hanno trovato 23 piante di cannabis, molte superavano i 2 metri di altezza. 3 le piante poco prima estirpate lasciate sul terreno. Nel folto della vegetazione i militari hanno trovato alcuni barattoli di vetro al cui interno era conservata marijuana essiccata e pronta per essere confezionata. Mille e cento grammi di sostanza finiti sotto sequestro a carico di ignoti.