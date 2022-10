Salerno. Flop PD: le prime purghe del governatore De Luca

Smobilitazione e reset per il PD salernitano. La vecchia guardia potrebbe presto riprendere le leve del comando. Gli uomini vicino al presidente della Regione, Vincenzo De Luca potrebbero presto scalzare l’attuale dirigenza che non ha ottenuto brillanti risultati alle ultime elezioni politiche. Il primo segnale della “restaurazione” è la candidatura alla presidenza della Provincia, Franco Alfieri.

Alfieri per la restaurazione

Il sindaco di Capaccio Paestum è ritenuto uno degli uomini di fiducia del governatore. Un segnale forte e chiaro della politica fallimentare del PD soprattutto nell’agro, certificata alle scorse elezioni politiche. Prima testa a capitolare è stata quella il presidente della Provincia uscente, Michele Strianese. Una bocciatura per il sindaco di San Valentino Torio che sarebbe stato uno dei “responsabili” dello scarso risultato, in termini di voti, ottenuto nell’agro nocerino sarnese dal PD.













Meccanismo bloccato

Il meccanismo quasi perfetto che regola il sistema di potere messo in piedi, in quasi 30 anni, da De Luca si è inceppato tanto da richiedere l’intervento del governatore, piuttosto contrariato, per evitare ulteriori perdite di terreno. Con la rimozione di Strianese, De Luca boccia anche l’organizzazione del figlio, il deputato Piero De Luca, responsabile della gestione del PD. Secondo il quotidiano “La Città” non sarebbero escluse altre epurazioni e avvicendamenti nei posti chiave. A rischio anche il segretario provinciale Enzo Luciano.

RePol