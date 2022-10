Sarno, inaugurata la casa rifugio “Dalia”

Sarno. Inaugurata nella città dei Sarratsri la casa rifugio “Dalia”, che ospiterà donne vittime di violenza.

Il progetto e la realizzazione

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania e realizzato dall’azienda consortile Agro Solidale, avrà lo scopo di ospitare in maniera temporanea ed offrire assistenza a quelle donne esposte a minacce di violenza fisica, psicologica o sessuale, ed offrire loro supporto e sostegno, in modo particolare in quei casi in cui una di queste condizioni già si fosse verificata.

Le finalità

La struttura sarà aperta anche ai figli minori, ed offre non solo la permanenza in un luogo protetto, ma permetterà loro anche di tracciare un nuovo percorso di vita, con il sostegno di professionalità qualificate, che possano seguire ogni passo. Una misura questa, volta a garantire la possibilità, per le donne e per i loro bambini, di allontanarsi dai luoghi in cui vengono perpetrati gli abusi, laddove non è possibile allontanare il coniuge violento, e in attesa che il provvedimento venga invece disposto.

Carmela Landino