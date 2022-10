Scafati. Ritrovate 10 tele rubate nel 1979 da Santa Maria Delle Vergini

Ritrovati e riconsegnati dieci dei quattordici quadretti del sedicesimo secolo, trafugati nel 1979 a Scafati. Un “regalo” inaspettato per il parroco Don Giovanni De Riggi e la comunità parrocchiale della Chiesa Patronale di Santa Maria Delle Vergini. “Una gran bella notizia – le parole di un entusiasta De Riggi – grazie al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma sono stati ritrovati 10 dei 14 quadretti raffiguranti i misteri del Rosario trafugati nel 1979 dalla Chiesa Madre di Scafati”. I quadretti completavano la tela di pregiata fattura, risalente a fine 1500, attribuita al maestro Pompeo Landolfo. Un quadro di dimensioni notevoli, esposto sulla destra della navata centrale, nei pressi della sacrestia. L’opera ritrae la Madonna del Rosario, attorno alla quale si affollano papi, principi, re, e guerrieri. A completarlo, la serie di quattordici tele minori di equivalente fattura artistica e religiosa. Furono trafugate da ignoti nel lontano 1979, quando la parrocchia era guidata dall’ultimo sacerdote scafatese, morto tragicamente in un incidente d’auto, Don Angelo Pagano. Le circostanze del ritrovamento non sono ancora chiare, fatto sta che nei giorni scorsi si sono presentati presso l’ufficio del parroco i carabinieri del comando tutela patrimonio culturale, per verificare se quanto ritrovato era ciò che era stato rubato 43 anni prima dalla parrocchia. “Abbiamo ritrovato vecchie foto dall’archivio che mostravano l’opera originale, e mostrate le stesse, con quanto ritrovato oggi, a tre anziani e assidui frequentatori della nostra parrocchia” spiega Don Giovanni. I tre “saggi” hanno riconosciuto in quelle dieci tele, a cui però è stata asportata la cornice originale, ciò che era esposto in chiesa nella loro gioventù. Confermata l’origine scafatese dei quadri, ci vorrà adesso circa un mese per la loro restituzione, e per rivederli al loro posto. La chiesa dalla Santa Patrona Maria Delle Vergini non è purtroppo nuova ad azioni criminose. Fondata dal popolo scafatese a cavallo del 1400/1500, è una delle parrocchie più antiche della diocesi di Nola, e al suo interno vi è custodita una quadreria di rinomata fattura e valore considerevole. Opere che risalgono fino al sedicesimo secolo, come l’enorme Polittico alle spalle dell’altare maggiore, con scene della vita di Cristo, e i quadri esposti nelle due navate laterali. Probabilmente però non sarà Don Giovanni De Riggi e rimettere le tele al loro posto. Dopo 26 anni di servizio pastorale a Scafati, il sacerdote lascerà la parrocchia il prossimo novembre. Per lui il vescovo di Nola Monsignor Francesco Marino ha riservato la guida della parrocchia di San Felice a Cimitile. Un legame, quello tra De Riggi e Scafati, che il prete ha voluto raccontare in un libro “N’è passata acqua sotto il ponte”, che sarà presentato alla città giovedi 27 ottobre presso la Sala Don Bosco. Il 29 ottobre invece l’Eucarestia di addio alla comunità che ha guidato da quando, poco più che ragazzo, l’allora vescovo monsignor Tramma decise di affidargli. Gli succederà l’ex rettore del seminario di Nola don Gennaro Romano.

Adriano Falanga