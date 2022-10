Assise a Sarno. Rega: “Consortile abbia ricaduta positiva su territori”

Sarno. Consiglio comunale a Sarno, diversi i punti all’ordine del giorno, tra i quali figurava anche l’approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2022 – 2024 dell’Azienda Consortile Agro Solidale.

La querelle tra maggioranza ed opposizione

Battibecco tra maggioranza ed opposizione, dunque, in merito alla tematica, e tra le fila della minoranza, è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonello Manuel Rega, ad esprimere le sue considerazioni in merito.

Le dichiarazioni del consigliere Rega

“Credo che abbiamo una doppia problematica, poiché in sede di consiglio noi non avremmo dovuto approvare il bilancio della società in questione, ma avremmo dovuto discuterne – ha detto Rega. Queste sono società che, a mio avviso, dovrebbero avere una ricaduta sociale sul nostro territorio, perché uno dei ruoli che apparteneva agli Enti comuni, che ora è stato affidato ad una azienda speciale. Avremmo dovuto discutere – ha continuato il capogruppo in assise del partito della Premier Giorgia Meloni – se sul nostro territorio abbiamo riscontrato degli effetti con esito sostanziale”.

“Riteniamo dunque che, in base a quella che è la realtà dei fatti, si fa poco, tenendo conto anche che il disagio che attanaglia le nostre città, è davvero molto ampio. Ciò per dire – ha concluso il consigliere – che dovremmo essere più attenti a quelle sacche di disagio, che sono sempre più grandi nel nostro territorio, e delle quali molto spesso ignoriamo l’esistenza”.

Carmela Landino