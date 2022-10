Attivismo a Sarno, ASI parte per la Grecia

Aperitivo solidale per organizzare una raccolta fondi per la prossima missione che l’ASI porterà avanti tra Atene e Corinto.

Sarno. Aperitivo solidale per organizzare una raccolta fondi per la prossima missione che l’ASI porterà avanti tra Atene e Corinto.

L’evento

L’evento si è svolto presso il “Mamà Food and Drink” nella città dei Sarrastri, ed ha la finalità di attrezzare e rifornire un centro di raccolta alimentare per profughi che cercano rifugio nei campi delle isole del Mar Egeo. Ma non è tutto, poiché oltre alla raccolta di generi alimentari l’ASI, acronimo di Associazione Solidarietà Internazionale, distribuirà coperte in quei luoghi cittadini dove persone da Paesi quali Yemen, Palestina, Kurdistan iracheno, Iran, Afghanistan cercano di trovare la loro collocazione.

Le dichiarazioni di Claudio Pagano

Da Sarno, dunque, partirà l’attivista Claudio Pagano, vice presidente dell’associazione, che ha già preso parte a diverse iniziative, anche oltre i confini del territorio nazionale.

“Sono felice di poter dare ancora una volta il mio contributo ad un’iniziativa così importante – ha detto Pagano. Da anni l’ASI è attiva nei nostri territori ed all’estero, e si prodiga affinché nessuno rimanga indietro”.

Carmela Landino