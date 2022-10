Pagani. La seconda vita di SAM, l’azienda speciale comunale (video)

Pagani. Svolta SAM. Il sindaco De Prisco intende dare una scossa al cantiere per la raccolta rifiuti e igiene urbana di Via Filettine.

Pagani. La seconda vita di SAM, l’azienda speciale comunale

Nuovo corso per la SAM, l’azienda speciale comunale. L’avvicendamento della dirigenza e con l’arrivo del commissario, il comandante Lucio D’Apolito ci dovrebbe essere anche la svolta. Il sindaco De Prisco intende dare una scossa al cantiere per la raccolta rifiuti e igiene urbana di Via Filettine.

La riorganizzazione

Una riorganizzazione necessaria per De Prisco che vuole sottolineare anche il buono stato finanziario dell’azienda speciale e illustra la riorganizzazione del cantiere.













Supporto dei sindacati

De Prisco è supportato anche dalla dichiarata collaborazione dei sindacato pronti ad appoggiare ogni linea propositiva proposta e attuata dall’amministrazione a favore dell’azienda.

