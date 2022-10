Angri. Memorial Gianni Del Sorbo: concerto e borsa di studio in ricordo dell’artista

Si svolgerà sabato 29 ottobre 2022 alle ore 18.30 nel cortile del Liceo Don Carlo La Mura, sito in Via Monte Taccaro ad Angri, il concerto/evento in memoria del Maestro Gianni Del Sorbo.

Un anno fa la morte

Ad un anno dalla sua prematura dipartita, artisti, amici e colleghi lo ricorderanno “come lui avrebbe voluto…”. A spiegare nei dettagli l’iniziativa è l’ideatore Giuseppe Novi: “Abbiamo messo su un vero e proprio concerto, uno spettacolo di elevata qualità musicale”.

Tanti gli omaggi musicali

“Si esibiranno per l’occasione tanti amici e colleghi di Gianni, tutti musicisti professionisti con indiscusse doti artistiche. Ci saranno i gruppi storici con cui il Maestro ha collaborato come gli “Aphoteosis”. Saranno proiettati filmati inediti che lo riguardano e ci saranno interventi e testimonianze di tante persone che lo volevano bene. Ma, d’accordo con la famiglia, vogliamo che la serata non sia assolutamente triste. Gianni era una persona allegra e solare, con la battuta – e la chitarra – sempre pronte”.

L’annuncio della borsa di studio

Per l’occasione, lo stesso Direttore Novi, Arianna Dragonetti, moglie del compianto Maestro ed il Dirigente Scolastico del Liceo La Mura Prof. Filippo Toriello – annunceranno ufficialmente l’istituzione di una borsa di studio riservata ai giovani del territorio che studiano chitarra. L’iniziativa, unica nel suo genere, e novità assoluta per il territorio sarà bandita dal Premio Città di Angri e dal Liceo Don Carlo La Mura, col supporto di professionisti del settore, scuole di musica e negozi specializzati.

