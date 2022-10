Basket. Ecco la Givova, 5292 lunghissimi giorni dopo Scafati torna a vincere in Serie A!

In cerca d’ossigeno

Givova Scafati e Tezenis Verona si sfidano al PalaBarbuto di Napoli, posta in palio che va ben oltre i “semplici” due punti per due formazioni neopromosse dall’A2, arrivate al cosiddetto “piano di sopra” con l’unico e dichiarato obiettivo di restarci. Condizioni non ottimali per nessuna delle due compagini, se Verona deve far fronte alla perdita di Selden (ancora non rimpiazzato dal DS Frosini), Scafati si ritrova senza l’infortunato Henry, out per un problema di non pochissimo conto al ginocchio sinistro rimediato nella trasferta di Brescia, e con Stone in condizioni non brillantissime a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille che non gli dà pace da circa 10 giorni. Sarà dell’incontro l’ultimo arrivato in casa Givova, David Logan, coach Rossi ed il suo staff si aggrappano anche alla sua leadership per provare a portare a casa la prima vittoria stagionale.

I quintetti

SCAFATI : MONALDI – LAMB – IKANGI – PINKINS – THOMPSON

VERONA : CAPPELLETTI – ANDERSON – CASARIN – HOLMAN – SMITH

Primo quarto

Inizio difficile per la compagine campana che non riesce a trovare il fondo della retina nonostante buone soluzioni costruite con Lamb e Pinkins, la Scaligera piazza 6 punti facili dal pitturato e conduce dopo 2 minuti e mezzo, 0-6. Thompson dalla lunetta prima e con una gran schiacciata poi iscrive Scafati alla gara; i primi possessi da ambedue le parti sono per i lunghi, dominante Smith, 6-10 al 5′. Ancora Thompson, stavolta addirittura dall’arco, regala il primo vantaggio alla Givova dopo 6′ sull’11-10. Xavier Johnson esce dalla panchina con gli occhi della tigre, piazza 9 punti filati e regala il nuovo +6 agli ospiti a 120″ dal termine del primo quarto, 13-19. Imbrò dalla lunga distanza fa malissimo a Scafati, il blocco italiani dei padroni di casa tiene a galla un’impaurita Scafati, il solito Rossato sugli scudi ed i primi punti giallobleu di Logan per il 19-22 a 13″ dalla prima sirena. Candussi si inventa un fadeaway in faccia a De Laurentiis sul gong, 19-24 Scaligera dopo i primi 10′.

Secondo quarto

Imbrò riprende da dove aveva lasciato, subito mortifero dai 6.75 per il +8 veronese. Capitan Rossato è letteralmente indemoniato, coast-to-coast per il 2+1 che vale il -3, poi segna e subisce fallo da oltre l’arco, Scafati rimette il naso avanti dopo 12′, 28-27. Rossato segna, la squadra difende, Stone piazza una bomba da distanza siderale, Ramagli costretto al timeout, 31-27. Popolo scafatese in visibilio per i propri beniamini. Smith in uscita dal minuto di sospensione mette a repentaglio la difesa salernitana, Verona è mentalmente dentro la partita, 34-33 al 16′. Sorpasso veronese Anderson che inizia a prendere per mano l’attacco scaligero, con 2 primi e 41 secondi da giocare prima dell’intervallo lungo è stavolta Rossi costretto a fermare la partita. Cappelletti e Johnson non sono infallibili dalla lunetta, Pinkins e Thompson sempre più protagonisti sotto i tabelloni, 40-38 Givova con 60″ da giocare. Smith mette ancora testa e spalle sopra al ferro, Lamb trova i primi punti della sua finora non perfetta serata, di Johnson l’ultimo squillo che vale la perfetta parità sul 42 all’intervallo lungo. Meglio Verona a rimbalzo (16-23), ma troppe le palle perse dai veneti (7 contro le 0 campane).

Terzo quarto

Lamb inaugura la ripresa, Thompson oscura la vallata a Cappelletti, Monaldi punisce dall’angolo, dopo 100″ questa sequenza regala il +5 alla Givova, 47-42. Cappelletti con la moto fino in fondo, Casarin ed Anderson a bersagliare la retina, 8-0 Verona e nuovo vantaggio ospite sul 47-50 al 23′, timeout Rossi. Pinkins lotta come un leone da una parte, la classe di Anderson a farla da padrone dall’altra, 51-52 Tezenis al 25′. La prima bomba del professor Logan da professor Logan riporta Scafati avanti, Casarin risponde subito con la solita faccia spavalda a contraddistinguerlo, i liberi di Logan, Rossato ed Anderson poi fissano il punteggio sul 58-57 con 3’10” da giocare per chiudere il terzo parziale. Squadre stanche e di conseguenza gioco più spezzettato, ancora Rossato dalla lunetta fa 3/3 e ridà due possessi di vantaggio ai gialloblù più a Sud dello stivale, 62-57 al 28′. La Scaligera non segna più dal campo, un clamoroso Riccardo Rossato (17 punti al 30′) mette la bomba dall’angolo che vale il massimo vantaggio scafatese. L’attacco scaligero butta via un altro pallone, Landi recupera e subisce fallo, il suo 1/2 dalla linea della carità vale il +9 con cui si conclude il terzo parziale, 66-57.

Quarto quarto

Un rivitalizzato Landi si prende con personalità la tripla che vale il +12 dopo lo 0/3 dal campo dei primi 3 quarti, Anderson risponde immediatamente, ma è ancora l’ex Torino e Virtus Roma a metterne a referto altri 3, 72-60 al 32′. Rossi si prende un tecnico e poi chiede un instant replay che gli dà ragione ed accende ulteriormente una più che passionale tifoseria scafatese, ma Verona c’è e torna a contatto grazie ad un mai domo Xavier Johnson, 72-65 con 6’47” da giocare. Logan in uscita dai blocchi brucia la retina, poi con tutta la classe e gli attributi che ne fanno una leggenda del nostro campionato mette uno step-back senza senso che ri-fissa il punteggio sul +12, 77-65 al 34′. La Tezenis non molla la presa, Cappelletti e Smith piazzano un vitale 0-5 di parziale, 77-70 con poco meno di 5′ da giocare. Scafati di lotta e di governo stringe le maglie in difesa e si affida ai suoi uomini più in palla (Logan e Rossato) per riprendersi la doppia cifra di vantaggio, 82-70 con 210″ da giocare. Se il rebus da risolvere per la difesa scafatese resta Johnson, Ramagli non ha armi per contenere un Logan “on fire”, 87-78 a 2′ dal quarantesimo. I punti 20,21 e 22 del prof e la rubata di Rossato mettono virtualmente la parola fine all’incontro, 92-78 ad un minuto dalla fine. Karvel Anderson ed un esausto Cappelletti sono gli ultimi a cedere, il finale è 92-87. Classifica che finalmente si muove, vittoria di fondamentale importanza nella rincorsa salvezza.

La sala stampa

Ramagli: “Ci è mancata continuità, nella prima metà della gara abbiamo fatto rientrare troppo facilmente Scafati in partita, nel secondo tempo ci hanno spezzato le gambe grazie alla maggior fiducia che hanno dimostrato di avere nel corso dei 40′. Lo scarto finale è giusto e buono per noi in vista di eventuale arrivo a pari punti per gli scontri diretti, il passivo poteva essere peggiore. Selden? Non mi devo preoccupare io del mercato, stiamo parlando di un giocatore che non è più con noi, io devo pensare solo ai ragazzi che ho effettivamente a disposizione”.

Rossi: “Avevamo gran desiderio di sbloccarci, normale è la partenza contratta che abbiamo avuto. Nel momento in cui ci siamo sciolti poi abbiamo spaccato la partita a cavallo tra terzo e quarto quarto, potevamo chiudere con uno scarto maggiore, ma l’importante era vincere e siamo contenti di esserci riusciti. Henry infortunato ed uno Stone con pochissimi allenamenti nelle gambe potevano renderci la vita difficile ed invece grazie ad un grandissimo lavoro di squadra possiamo goderci questi primi 2 punti e guardare con fiducia alle prossime sfide.”

I tabellini

SCAFATI: Stone 3, Lamb 4, Thompson 12, Caiazza n.e., Pinkins 13, De Laurentiis 8, Landi 7, Rossato 20, Monaldi 3, Ikangi, Morvillo n.e., Logan 22.

VERONA: Cappelletti 11, Smith 14, Holman 6, Ferrari n.e., Casarin 6, Johnson 23, Imbrò 6, Candussi 2, Rosselli, Anderson 19, Udom.