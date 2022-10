Napoli. Al Teatro Bellini arriva la compagnia “I Pesci” con l’opera “Caini”

Dopo “Pisci ‘e paranza” e “Supernova” la compagnia “I Pesci” torna al Piccolo Bellini di Napoli, dal 25 al 30 ottobre con “Caini”, regia e drammaturgia di Mario De Masi.

Sarà di scena, dal 25 al 30 ottobre, al Teatro Bellini di Napoli la compagnia “I PESCI”, con l’opera “Caini”, progetto vincitore della prima edizione del “Premio Leo De Bernardinis” per artisti e compagnie campane under 35. Una rappresentazione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale in coproduzione con “I PESCI” e in collaborazione con l’Asilo “Ex Asilo Filangieri” di Napoli. La regia e la drammaturgia sono dell’avellinese Mario De Masi.

Un ottimo lavoro d’insieme

Gli attori sono: Alice Conti, Alessandro Gioia, Giulia Pia, Fiorenzo Madonna, Antonio Stoccuto; elementi di scena Marino Amodio, costumi Anna Verde, disegno luci Desideria Angeloni, disegno sonoro Alessandro Francese, assistente alla regia Serena Lauro, fotografo Marco Ghidelli. “Caini” è un lavoro di gruppo nato nel 2020 che si è sviluppato in rete e in continua ibridazione, tra gli altri, con la consolidata realtà de L’Asilo, anche con diversi laboratori e stage, e che sta raccogliendo riconoscimenti importanti.

Caini

I Caini. È il soprannome che il vicinato riserva a un nucleo familiare di persone chiuse e schive, tacciate dai più di infamia e avvolte da un alone di mistero. Il padre è morto in circostanze poco chiare, lasciando soli la madre e i tre figli, due maschi e una femmina, a custodia di un segreto. La ragazza conosce in discoteca un artista, un giovane ossessionato dalla propria ricerca intorno al concetto di verità e dal processo di creazione di una nuova opera. Se ne innamora e decide di presentarlo ai suoi parenti. Ma l’arrivo di questo nuovo personaggio porterà i Caini a confrontarsi con la curiosità e la trasparenza del ragazzo, rischiando di mettere a repentaglio il segreto e l’esistenza stessa del nucleo familiare. Una ricerca della verità che porterà ad una reazione violenta dei Caini e che condurrà tutti verso un epilogo tragico e beffardo.

L’attore paganese Alessandro Gioia

Tra gli attori spicca il paganese Alessandro Gioia, il cui cammino formativo teatrale inizia nel 2003 presso il Dams di Bologna dove consegue prima la laurea triennale e poi la laurea magistrale. In questo periodo si forma frequentando laboratori e stages condotti da riconosciuti maestri della scena tra cui Wanda Monaco, Giuliano Scabia, Claudio Longhi, Marco Manchisi, Matteo Belli, Marco Sgrosso, Julia Varley. Nel 2018 consegue il diploma di doppiatore cinematografico presso la Voice Art Dubbing. Nello stesso anno lavora come mimo nell’opera “Così fan tutte”, una produzione del Teatro di San Carlo di Napoli con la regia di Chiara Muti e diretta da Riccardo Muti.

Aldo Severino