Nocera Superiore. Un incontro pubblico con i dipendenti del comune e non solo per ribadire gli ultimi successi della CGIL

Nocera Superiore. La CGIL funzione pubblica a confronto

Un incontro pubblico con i dipendenti del comune di Nocera Superiore e non solo per ribadire gli ultimi successi della CGIL e per rilanciare le battaglie sul lavoro. La CGIL FP ha presentato negli scorsi giorni il nuovo contratto di lavoro nazionale del settore funzione pubblica all’interno della sala consiliare del comune di Nocera Superiore, puntando l’attenzione sull’avanzamento dei diritti da ribadire nei prossimi anni.













Il punto dei sindacati

Adeguamenti contrattuali ma anche maggiori tutele su orari e modalità di lavoro, tante sono state le novità introdotte nel nuovo contratto illustrato dal coordinatore degli enti locali della CGIL FP provinciale Alfonso Rianna, dal segretario generale CGIL FP Salerno Antonio Capezzuto e dal coordinatore Nazionale della CGIL FP Antonio Santomassimo.

Il servizio è di Alfonso Romano