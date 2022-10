Scafati. Lutto per Pagano il guru dei chirurghi

Il mondo della medicina saluta con affetto Domenico Pagano, un guru della chirurgia cardiotoracica internazionale famoso per la sua applicazione scientifica. Nato a Scafati nel 1962, il dottor Pagano si laurea presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1987, lì dove inizia la sua carriera accademica lanciata dalle borse di studio del Regio Collegio dei Chirurghi e dell’European Board of Cardiothoracic Surgery, conclusa come professore di medicina presso l’Università di Birmingham.

Un punto di riferimento

Studi approfonditi che lo hanno reso un punto di riferimento per la branchia di chirurgia cardiotoracica, di cui era un appassionato sostenitore tanto da esser definito dai suoi colleghi come un vero e proprio “statista chirurgo”. Partendo da forti basi di medico umanista, Pagano è famoso per il suo rigore scientifico, a cui ha aggiunto un approfondimento meritevole sullo studio clinico sui “big data”. L’evidenza era il punto forte della sua chirurgia, apprezzata da studiosi, colleghi e dai tanti pazienti che hanno potuto apprezzarne l’umanità oltre che l’infinità professionalità.













Figura esemplare

Qualità che gli sono valse anche ruoli di leadership nel campo internazionale, come membro del consiglio di amministrazione della Society of Thoracic Surgeons e come segretario generale dell’associazione europea di chirurgia cardiotoracica dal 2017 al 2020. Pagano è stato sconfitto da un cancro lo scorso 10 ottobre, con i funerali che si terranno a Birmingham venerdì 28 e le ceneri che saranno poi trasferite nella sua città natale, Scafati. Lascia una compagna e due figlie, Beatrice e Marie Claire.













Il cordoglio di Salvati

Si stringe al dolore della famiglia anche il primo cittadino Cristoforo Salvati , legato al dottor Pagano da una parentela ma soprattutto da una infanzia e un’adolescenza passate insieme. «Voglio ringraziare il dottor Domenico Pagano come collega medico di fama internazionale, come concittadino esimio della città di Scafati e come persona a cui lego ricordi di vita e di famiglia», ha dichiarato il sindaco Salvati: «Illuminato nella sua professione, modello di eccellenza per la nostra comunità, mi stringo al dolore della famiglia per la perdita di un patrimonio immenso non solo per la città natale ma per tutto il mondo medico».











Il cordoglio della scuola Medica Anardi

“La Grande Famiglia dell’Anardi da l’addio al ‘maestro’ della cardiochirurgia internazionale, il Prof. Domenico Pagano dell’Università di Birmingham, e si stringe al dolore della famiglia. Scienziato di grande rigore, tale da essere un punto di riferimento per il mondo accademico, vero professionista della salute, medico Ippocratico apprezzato da tutti, il Prof. Pagano rappresenta un’eccellenza che è stata e sarà di esempio per tutti noi”. Cosi’ il Dottor Vincenzo Santonicola, Presidente dell’Associazione Medica Società Scientifica Anardi di Scafati, commenta la scomparsa del medico Domenico Pagano. “Inoltre – continua Santonicola – la mia personale vicinanza va alla famiglia. La comunità medica e scientifica perde un modello di eccellenza che continuerà a essere d’ispirazione per tutti noi”.

Alfonso Romano