Serie D. Angri blitz a Monterondo, 3-1 al “Pierangeli

Angri blitz a Monterondo, 3-1 al “Pierangeli”

L’Angri per la prima volta in stagione vince due partite di campionato espugnando il Real Monterotondo al termine di una partita rocambolesca che ha visto la formazione di casa concludere in 9 uomini. Ottima la prova per gli uomini di mister Sanchez, bravi a gestire la superiorità senza rischiare molto, con la buona notizia del gol di Barone.

Il primo tempo

Il primo tempo inizia con un’occasione per il Monterotondo con Calisto su calcio piazzato, ma è l’Angri a sublimare la partenza ad alto ritmo del match. Leone contrasta, Varsi dalla destra lancia, Celiento sulla sinistro con una giocata ottima libera per De Rosa che rifinisce per Barone, che riesce così a sbloccarsi dopo le occasioni sprecate contro la Sarrabus Ogliastra. La squadra di casa prova a reagire ma è nervosa nel pressing, contraccambiata dall’atteggiamento duro dei grigiorossi voluto da mister Sanchez. Gianni si rende protagonista al 43’ in questo senso dell’episodio che cambia definitivamente il match: dopo esser stato ammonito qualche minuto prima, il centrocampista nel giro di trenta secondi affonda due tackle in zona centrocampo, con l’ultimo che ha costretto l’arbitro all’espulsione per doppia ammonizione.

Il secondo tempo

Il secondo tempo i romani cambiano tanto ma senza successo, con i grigiorossi che provano ad addormentare il match con qualche occasione importante per Manfrellotti, che prende anche una traversa poco dopo il suo arrivo in campo. Il finale di partita è poi incandescente, con il Real Monterotondo che si ritrova addirittura in 9 al minuto 82 quando Tilli, dopo un contrasto doloroso con Vitiello, a terra rivolge qualche parola di troppo all’arbitro, che estrae il cartellino rosso tra la rabbia della panchina romana. L’Angri facilitata dalla pesante superiorità numerica segna al termine dei 45 minuti con un ottimo tiro di Cassata all’altezza della linea dell’area di rigore. Il Monterotondo nel recupero è bravo però a sfruttare un’indecisione della difesa ospite che atterra Baldassi in area, con il numero 20 che trasforma dal dischetto. Lo spavento dura però pochi minuti, il tempo di un capovolgimento di fronte concretizzato da un fantastico tornante di Fabiano, che fissa il risultato di una partita pazza sull’1-3, rilanciando così l’Angri in classifica in una zona di relativa tranquillità.

Tabellino

Real Monterondo Scalo (4-3-3)

Benvenuti; Santi; Calisto; Carosi; Albanesi (1’st Meledandri); Bagaglini; Tilli; Gianni; Fontana (1’st Baldassi); Riccucci (22’st Palladini); Sansotta (1’st Macri). Panchina: Faraglia, Costa, Nardoni, Di Vico, Trubiani. Allenatore: Giorgio Marcangeli

Angri (4-3-3)

Bellarosa; Riccio; Manzo; Alfano; Liguoro; Vitiello; De Rosa (22’st Giordano); Leone (45’+2’st Samb); Varsi (42’st Cassata); Barone (3’st Manfrellotti); Celiento (22’st Fabiano). Panchina: Esposito, Pagano, Fiore, Palladino. Allenatore: Luigi Sanchez

Arbitro: Matteo Dini di Città di Castello. Assistenti di linea: Manfredi Canale di Palermo e Salvatore Girolamo Cucci di Trapani

Reti: 7’pt Barone, 45’st Cassata, 45+3’st Baldassi (R), 45’+5’st Fabiano

Ammoniti: Celiento (A), Manzo (A), Meledandri (RM), Vitiello (A), Calisto (RM). Espulsioni: Gianni (RM), somma di ammonizioni), Tilli (RM). Calci d’angolo: 4-5 Recupero: 1’pt, 6’st