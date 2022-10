Cremonini Classic, restauro auto sportive

Cremonini Classic si dedica a restaurare le auto sportive più famose al mondo, in particolare dei marchi Ferrari, Maserati e Lamborghini.

Dal 1986 ad oggi si è specializzata nella verniciatura ed in altri raffinati interventi sulla carrozzeria di auto d’epoca avvalendosi del patrimonio di sapienza, professionalità, esperienza e passione di maestri artigiani operanti nella Motor Valley.

Nel corso degli anni sono stati continui i miglioramenti apportati alla qualità degli interventi, alla velocizzazione della tempistica di esecuzione, all’estensione delle fonti documentarie ed informative (approccio filologico), alla ricerca di componenti rari ed alla costruzione di specifiche parti con fedeltà assoluta all’originale. Il tutto per raggiungere il massimo livello qualitativo delle operazioni di restauro e conservazione della vettura.

Nel processo di verniciatura, facendo riferimento a tinte originali dell’epoca, vengono utilizzati materiali conformi agli originali, incluse le vernici acriliche monocomponenti, anche attuando deroghe alla legislazione locale. I colori utilizzati vengono realizzati con riferimento ai campioni originali presenti negli archivi aziendali, ma vengono forniti anche campioni realizzati su specifiche richieste del committente.

Tecnica particolarmente apprezzata è quella della sverniciatura ad acqua: evita l’inopportuna asportazione di materiale e permette di ripristinare lo stato originario delle lamiere, senza comprometterne l’integrità. Se la vettura non è stata precedentemente sverniciata è possibile risalire anche alla tinta originaria e, in alcuni casi, lasciarla come testimonianza.

Gli accurati interventi sono volti anche a fornire un contributo decisivo al raggiungimento del punteggio massimo nei vari concorsi di eleganza. Molte di queste competizioni sono state vinte da vetture preparate dall’azienda. Massima attenzione viene prestata all’allineamento perfetto delle varie parti ed alla ricerca del dettaglio. Il risultato finale, di assoluta eccellenza, è dovuto anche all’estrema cura nei particolari e nella conformità delle vernici.

Disponibile, inoltre, una vasta scelta di ricambi: new old stock, usati o fedelmente riprodotti. Dai cerchi in fusione di magnesio per Miura, emblemi, strumenti, particolari che con il tempo si sono deteriorarti e che su una vettura fresca di restauro fanno la differenza.

La passione per il restauro è la stessa che spinge i proprietari delle auto d’epoca ad assaporare vecchie emozioni. Gli appassionati arrivano da Cremonini Classic da ogni parte del mondo con la voglia di riportare le loro auto alla bellezza di quando sono nate e con il desiderio, più o meno conscio, di tornare indietro nel tempo.