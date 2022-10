Pagani. Grande giornata di sport e aggregazione al Palazzurro

Circa 600 atleti si sono incontrati a Pagani per le Qualificazioni ai Campionati Italiani U15 e Secondo Torneo di Judo Città di Pagani.

Ieri giornata di grande sport e aggregazione al Palazzurro.

“Evento sportivo che siamo orgogliosi di aver patrocinato con l’assessorato allo sport, guidato da Pietro Sessa – Assessore Comunale “.

“Ringraziamo gli organizzatori e tutti i partecipanti e le famiglie. In particolare l’organizzatore e responsabile Coni Corbara e Sant’Egidio, Francesco Vitolo, nonchè gli arbitri che hanno dato il loro contributo durante le sfide. Un ringraziamento particolare a Diego Del Regno, arbitro e responsabile Agro del CONI , con cui è sempre un piacere e una grande opportunità collaborare per la crescita della città per quanto riguarda lo Sport e la trasmissione di valori sani, di cui esso si fa conduttore”.