San Marzano. Pomodoro volano del territorio

San Marzano sul Sarno. Si è conclusa la kermesse “Dall’oro al rosso”, una cinque giorni di eventi dedicati al pomodoro, oro rosso dell’Agro sarnese – nocerino, ed alla sue filiera, a partire dalla produzione fino alla sponsorizzazione.

L’organizzazione dell’evento

L’evento, ideato ed organizzato dall’associazione Il Parco dell’Amicizia, è stato patrocinato moralmente, oltre che dalla Regione Campania e dalla Provincia di Salerno, anche dagli Enti comunali di San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno. “Tutte terre fortunate, queste – ha detto Domenico Schiavone, presidente dell’associazione – che hanno bisogno di essere valorizzate e promosse. Ed è per questo che bisogna lavorare in questa direzione”.

Tra i presenti all’evento, coordinato dal sindaco, Carmela Zuottolo, anche diversi chef, come Gianfranco Iervolino e Franco Pepe, che hanno espresso l’importanza del dialogo con le istituzioni per far sì che uno dei prodotti più emblematici della nostra terra, possa essere un volano per il suo futuro.

Le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali

Sostenibilità ed innovazione, invece, “i capisaldi sui quali investire per far sì che anche l’agricoltura possa raggiungere i progressi di ultima generazione, e diventare uno tra i principali attori per la dieta mediterranea e gli studi che le riguardano”, queste le parole dell’assessore regionale Nicola Caputo. Dopo ila testimonianza dell’onorevole Michele Annunziata, già sindaco della città del pomodoro, che ha raccontato l’origine della denominazione D.O.P. per il San Marzano, e l’intervento della dottoressa Pasqualina Varchetta, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero di Pagani, che ha anticipato la creazione di un menù che ripercorra le tracce di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, un piccolo intermezzo musicale. Le note di una tammurriata hanno allietato il palazzetto dello sport della cittadina.

Le dichiarazioni del presidente della Provincia

L’evento si è poi avviato verso la sua conclusione, con le parole di Michele Viscardi, contadino custode di numerosi semi, che ha augurato un grande in bocca al lupo a tutti i componenti della filiera del pomodoro. A questo punto, i saluti istituzionali da parte del presidente della Provincia, Michele Strianese, il quale ha affermato che “bisogna partire da eventi come questo per difendere e ricordare le nostre radici, e preservare e far conoscere la nostra tradizione”.

Le dichiarazioni del sindaco, Carmela Zuottolo

“Questa è la prima edizione di un progetto che è stato organizzato dall’associazione Il Parco dell’Amicizia, ed è patrocinato moralmente dall’Amministrazione comunale, e riguarda il pomodoro San Marzano e la sua storia, la sua cultura, l’arte ed il gusto – ha detto il sindaco, Carmela Zuottolo. Si parte dalla nostra città per poi valorizzare tutti i paesi dell’Agro sarnese – nocerino, anche attraverso la loro storia, appunto. Speriamo che questa sia solo la prima di tante altre edizioni”. Per ciò che concerne invece il caro prezzi delle materie prime, Zuottolo afferma che “sicuramente il caro vita influisce, ma ciò che conta è tener presente la possibilità di far diventare un prodotto di eccellenza come tale. Ecco allora che diventa una prelibatezza ed anche il consumo sulle tavole più importanti del mondo possa essere visto come un qualcosa per la quale vale la pena spendere anche qualche soldo in più”.

Carmela Landino