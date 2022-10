Sarno. Miasmi: preoccupazione e allarme ambientale in città (video)

Sarno. Miasmi: preoccupazione e allarme ambientale in città

Allarme ambientale nella città ai piedi del Monte Saro, dove odori nauseabondi hanno invaso tutto il territorio, costringendo i cittadini a uscire di casa in mascherina per sottrarsi ai miasmi.

L’esposto di Canfora

Il primo cittadino, Giuseppe Canfora, ha presentato nei giorni scorsi un esposto alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, ed ha chiesto un incontro con le autorità competenti per effettuare controlli sanitari.Ma, oltre al danno anche la beffa, poiché il TAR ha annullato la delibera di consiglio che aveva imposto lo stop all’insediamento di altre aziende che trattano rifiuti, e l’Amministrazione, a questo punto, ha reso chiara l’intenzione di voler presentare ricorso al Consiglio di Stato.













L’allerta dei cittadini

Mentre i cittadini hanno allertato le Forze dell’Ordine per chiedere d’intervenire, a Palazzo San Francesco è stata convocata con somma urgenza una riunione della commissione ambiente e salute, per individuare le misure da porre in essere. Ed è proprio uno dei componenti dell’organo, il consigliere Giovanni Montoro, a chiedere più controlli e un’azione di programmazione lungimirante.

Il servizio è di Carmela Landino