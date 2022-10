Scafati. Inaugurato il nuovo Mercato dell’Usato e dell’Antiquariato

Scafati, domenica 23 Ottobre l’inaugurazione del nuovo Mercato dell’usato nella zona mercatale G. B. Casciello, prodotto si sinergia tra associazioni e appassionati. Dopo anni di assenza del mercato dell’antiquariato in città per via di permessi e pandemia, l’associazione Scafati Nuova ha tagliato il nastro al ritorno dell’attività commerciale. Un servizio simile esisteva ai tempi in città all’interno del Quartiere Vetrai, ma la ricomposizione del mercato all’interno dell’area vicina al Cimitero Comunale rappresenta un’opportunità importante di rilancio anche nel territorio dell’agro.

Le parole del sindaco Salvati

L’appuntamento si ripeterà ogni domenica, per la soddisfazione dell’amministrazione scafatese. “Sono davvero entusiasta di questa iniziativa che darà nuovo impulso all’economia locale e che potrà diventare un nuovo punto di incontro sociale nella nostra città” ha dichiarato il sindaco Cristoforo Salvati, presente insieme all’assessore al commercio Alfonso Di Massa e altri membri di Giunta al taglio “Queste occasioni di socialità rappresentano delle importanti occasioni per creare senso di appartenenza al territorio e per rafforzare la nostra comunità, soprattutto in seguito al triste periodo di pandemia da cui faticosamente stiamo venendo fuori”.