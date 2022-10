Scafati. Russo: “Salvati dimentica le Ina Casa di Via Martiri D’Ungheria” (video)

Scafati. Russo: “Salvati dimentica le Ina Casa di Via Martiri D’Ungheria”

Il popoloso quartiere Ina Casa di via Martiri d’Ungheria, nonostante le risorse milionarie a disposizione del Comune di Scafati per la riqualificazione urbana di questi anni, non è mai stato oggetto d’interventi di miglioramento e sistemazione ne sono in progetto.













Assenza dell’amministrazione

Oltre alla piazzetta centrale simbolo del quartiere in evidente stato di abbandono, tutte le aree pubbliche – strade, marciapiedi, spiazzi, avrebbero bisogno di un adeguato recupero e manutenzione.

Il servizio è di Tiziana Zurro