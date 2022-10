Angri. Incidente tra auto e moto in Via Dei Goti. Lo schianto poco dopo le 22,00. Sul posto le unità di pronto soccorso e le forze dell'ordine

Incidente tra auto e moto in Via Dei Goti. Lo schianto poco dopo le 22,00. Non ci sono aggiornamenti circa le condizioni dei coinvolti. Sul posto immediato l’arrivo delle unità di soccorso del 118 e delle forze dell’ordine per i rilevi del caso e per stabilire la dinamica del terribile schianto lungo la trafficata strada di collegamento con la Via Adriana già teatro di scontri anche mortali.

Notizia in aggiornamento