L’aggressione: un quindicenne accoltellato in una scuola

Un 15enne è stato accoltellato in una scuola di Miano in via Caprera 14. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioni della Polizia, sarebbe stato colpito al braccio e alla schiena: è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli ma non è in pericolo di vita.













Le indagini

Indagini sono in corso su quanto accaduto: al vaglio l’ipotesi che possa essere stato un suo coetaneo. Non chiara la matrice del gesto

ANSA.