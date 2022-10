Pagani. Organizzazione e celebrazione delle ricorrenze del 1 e 2 Novembre

Il giorno 30 ottobre sarà prolungata l’apertura del cimitero dalle ore 7 alle ore 17. Per i giorni 31 ottobre, 1 Novembre e 2 Novembre il camposanto sarà aperto dalle ore 7 alle ore 18.

Celebrazioni del 1 e 2 Novembre: tutto è pronto per accogliere al meglio chi si recherà in visita ai propri defunti.

In vista dei giorni di ricordo, gli orari di apertura del cimitero comunale sono allungati. Il giorno 30 ottobre sarà prolungata l’apertura del cimitero dalle ore 7 alle ore 17. Per i giorni 31 ottobre, 1 Novembre e 2 Novembre il camposanto sarà aperto dalle ore 7 alle ore 18.

Per assicurare piena sicurezza ai pedoni, via Giacomo Leopardi resterà chiusa al traffico dal 31 ottobre al 2 novembre con apposita ordinanza, permettendo il transito solo ai residenti e alle persone con disabilità.

Come tutti gli anni l’area parcheggio di riferimento sarà l’Arena Pignataro con costo del ticket di solo un euro per l’intera giornata.

Assicurato inoltre il servizio navetta gratuito dalle ore 7 alle ore 18 per gli anziani e coloro con difficoltà a deambulare. Inoltre quest’anno per facilitare l’accesso al cimitero a tutti coloro che ne avranno desidero, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Papa Charlie, ci saranno a disposizione dei visitatori 4 carrozzine, che potranno essere utilizzate dalle persone con difficoltà motorie, con richiesta in portineria, rilasciando la carta d’identità prima dell’utilizzo.

«Vogliamo che il cimitero comunale sia un luogo il più curato possibile tutto l’anno, e soprattutto che sia al massimo del proprio decoro per onorare le ricorrenze di Tutti i Santi e dei Defunti. Per questo abbiamo fatto piantare nuove siepi che richiamino le immagini dell’Eterno Riposo e della Croce negli spazi verdi all’ingresso del camposanto. Inoltre l’atmosfera di raccoglimento e preghiera sarà armonizzata dalla filodiffusione» ha sottolineato il consigliere delegato ai servizi cimiteriali, Tommaso Passamano, che ha lavorato all’organizzazione di queste giornate in sinergia con l’assessore alla viabilità, avv. Veronica Russo e il consigliere Rita Greco.

Il giorno 2 Novembre alle ore 10 sarà officiata la Santa Messa per la Commemorazione dei Defunti dal cappellano del Cimitero, don Luigi Tortora. Subito dopo la celebrazione eucaristica, poi, avrà luogo il rito di deposizione della corona d’alloro in memoria di tutti i defunti, con il saluto istituzionale anche in ricordo dei sindaci deceduti che hanno amministrato la città di Pagani. Inoltre due cuscini di fuori saranno depositati ai piedi dell’effige dedicata ai bimbi mai nati, posizionata al lato nord del Cimitero comunale.

«Ringraziamo vivamente i dipendenti comunali degli uffici coinvolti e gli addetti ai servizi cimiteriali per il lavoro svolto e quanto porranno in essere in questi tre giorni di commemorazione, i dipendenti della Sam, i volontari della Protezione Civile Papa Charlie per il servizio che svolgeranno, la polizia municipale che garantirà la viabilità».

