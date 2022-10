Sant’Antonio Abate. Ilaria Abagnale: “Su Via Satriano non si faccia populismo” (video)

Sant'Antonio Abate. Alza la voce la sindaca Ilaria Abagnale sulla regolamentazione dei sensi unici di via Satriano e via Padre Leone Dehon

Sant’Antonio Abate. Ilaria Abagnale: “Su Via Satriano non si faccia populismo”

Alza la voce la sindaca di Sant’Antonio Abate Ilaria Abagnale sulla regolamentazione dei sensi unici di via Satriano e via Padre Leone Dehon che ricadono rispettivamente nei comuni di Angri e di Sant’Antonio Abate. Da qualche settimana è in atto difficile confronto tra i due comuni confinanti.

Le precisazioni

La sindaca della città abatese Ilaria Abagnale fa alcune importanti precisazioni su questa nebulosa situazione che sarebbe stata generata dal Comune di Angri con l’ordinanza di senso unico su Via Satriano. Un’ordinanza che non avrebbe avuto un atto di confronto e di condivisone, fin dal suo concepimento tra il Comune di Angri e quello di Sant’Antonio Abate creando notevoli problemi alla circolazione delle due cittadine non solo per il traffico pesante ma anche per quello veicolare.











I rapporti di vicinato

Nell’intervista la nostra testata la sindaca Abagnale fa chiarezza anche sul rapporto con il suo omologo Cosimo Ferraioli e l’amministrazione tutta. Ilaria Abagnale, tuttavia, spera di trovare una sintesi anche se gli scenari sembrano preconfigurare ben altro: tra ricorsi e diktat.

Il servizio è di Luciano Verdoliva