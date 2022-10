Sarno. Al via i lavori di riqualificazione di Vasca Trave

Al via i lavori di riqualificazione di Vasca Trave

Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria di Vasca Trave in località Episcopio, è corsa per la conclusione prima dell’acuirsi delle precipitazioni nei prossimi mesi. Costruita a seguito di una tragedia e abbandonata sistematicamente anno dopo anno, Vasca Trave può tornare a far sorridere i residenti dell’area grazie agli interventi che hanno visto al centro comune di Sarno e Regione Campania.

La storia

L’infrastruttura fu costruita a seguito dell’alluvione del maggio 1998 per mettere a disposizione dell’area compresa al Montesaro uno strumento di forte impatto nella gestione delle piogge e dei successivi reflui meteorologici. L’area comprende infatti non solo un sistema di vasca, ma anche un sistema di canali pedemontani utili anche in vista della conclusione del Grande Progetto Fiume Sarno. Le tante potenzialità sono state però sostituite negli anni dai reclami di residenti e cittadinanza sensibile, che più volte ha denunciato uno stato di degrado importante nell’area, dove vegetazione e non solo sembrava aver compromesso il paesaggio irreparabilmente. Molti passaggi sono rimasti ostruiti dalla crescita di piante e aiuole in generale, mentre alcuni canali si sono ritrovati con quantità anche importanti di immondizia urbana e speciale.

Gli interventi

Davanti ad una situazione così critica, l’amministrazione del sindaco Giuseppe Canfora ha provato a mettere in campo diverse azioni, non bastevoli però davanti al carattere straordinario della situazione. Per questo, dopo anni di ping pong istituzionali dovuti a finanziamenti miseri e responsabilità del caso, il comune di Sarno in collaborazione con la Regione Campania hanno messo in campo una serie di interventi eccezionali, con tanto di ruspe e la presenza della SMA Campania. “Ringrazio per la presenza del corpo regionale il governatore Vincenzo De Luca e l’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola” ha dichiarato nelle scorse ore il primo cittadino sarnese Giuseppe Canfora, spiegando come “C’era un accumulo di materiale da rimuovere oltre che canali da liberare dalla vegetazioni. In attesa del progetto che va avanti del Grande Fiume Sarno c’è stata unità d’intenti per un intervento importante verso le prossime piogge”.