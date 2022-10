Whatsapp. Il servizio di messaggistica è fuori uso da stamane

C'è un down temporaneo che sta bloccando e lasciando in silenzio moltissimi utenti. Il malfunzionamento iniziato questa mattina alle 9.

Whatapp. Il servizio di messaggistica è off.

Il sistema è saltato è da qualche ora se vedete una sola spunta, non vi dovete preoccupare.

Il sistema di messaggi non funziona: c’è un down temporaneo che sta bloccando e lasciando in silenzio moltissimi utenti. Il malfunzionamento iniziato questa mattina alle 9. Sono migliaia le segnalazioni che si registrano e tante le proteste che in queste ore stanno letteralmente inondando il web.

Il problema pare non sia presente solo in Italia, ci sono innumerevoli conferme anche nel resto del mondo. Contestualmente, ci sono problemi diffusi anche ai principali operatori italiani.

Non è la prima volta che si registra un spegnimento totale del colosso di messaggistica.

Rosa Doberdò