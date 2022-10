Nocera Inferiore. Controcorrente scende in piazza contro inquinamento fiume Sarno

Vittime dell’inquinamento

L’inquinamento del fiume Sarno rimane un problema irrisolto che continua a mietere vittime. Forte è il grido dall’allarme dell’associazione Controcorrente che dopo la marcia funebre organizzata lo scorso anno, torna in piazza per manifestare contro l’inquinamento del fiume Sarno, come riferito da Risorgimento nocerino.

La manifestazione

L’appuntamento è previsto per lunedì 31 ottobre alle ore 19. “Torniamo in piazza a gridare giustizia per le vittime e per i malati di tumore provocati dai metalli pesanti che scorrono indisturbati sotto i nostri occhi, attraversando l’intero territorio cittadino – scrive in una nota Controcorrente – sarà l’occasione per parlare di ambiente, inquinamento ed incontrare i cittadini e le cittadine che vorranno manifestare al nostro fianco, porci delle domande, portare la propria testimonianza”.