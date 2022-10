Nocera Inferiore. Spesa energetica, il comune spegne le luci (video)

Nocera Inferiore. Spesa energetica, il comune spegne le luci

Razionalizzazione della spesa energetica al Comune. Si va verso lo spegnimento di alcuni punti luce della pubblica illuminazione. I costi insostenibili dell’energia elettrica hanno spinto l’amministrazione del sindaco Paolo De Maio a optare per una decisione molto forte. Come si legge sul quotidiano “La Città”, Il primo cittadino lo ha annunciato lunedì mattina, nel corso della conferenza per i 100 giorni.

Contenimento dei costi

Una strategia che servirà a mitigare i costi dell’energia elettrica. Per novembre e dicembre si prevede l’esborso di circa 1 milione di euro. Una somma che crea tensioni tra chi tiene i cordoni della borsa comunale. “Nelle prossime ore – ha affermato il sindaco De Maio al quotidiano “La Città”- stiamo valutando un’ordinanza per fronteggiare il caro dell’energia elettrica e che mitigherà l’accensione della pubblica illuminazione”.













La spesa

“La spesa della pubblica illuminazione incide per l’80 percento sulle utenze di energia elettrica del Comune dice il sindaco, Abbiamo una previsione di spesa, per novembre e dicembre, di un milione di euro. Non ce lo possiamo permettere”. Si prevede, quindi, di «spegnere due punti luce ogni tre durante la notte, spegneremo anche le luci nei parchi giochi durante la notte». Si ipotizza d’intervenire a partire dagli impianti più obsoleti e che, quindi, consumano più elettricità. Certamente si avrà un occhio particolare per il centro, dove nel fine settimana la movida si spinge fino a notte fonda.











Natale illuminato

La pubblica illuminazione non sarà sacrificata per le luminarie natalizie, anzi. Il primo cittadino si è sbilanciato su questo aspetto: “Assumeremo questa decisione abbinando le scelte per Natale, che sarà green, con l’installazione di luminarie a led per abbattere i consumi. Speriamo, tuttavia, di poter organizzare qualche sorpresa per mitigare queste difficoltà”.

Il servizio è di Aldo Severino