Nocera Inferiore. Trasporti gratis i primi giorni di Novembre per il Cimitero

I cittadini potranno usufruire di trasporto pubblico da e per il cimitero per i due primi giorni di Novembre

Amministrazione e volontariato insieme per poter garantire un servizio di civiltà in occasione delle festività di Ognissanti e di commemorazione dei defunti, con mezzi messi a disposizione che potranno accompagnare i cittadini all’interno del Cimitero di via Petrarca

L’iniziativa

Corse gratuite per gli anziani da e per il Cimitero Comunale in occasione della “Festività dei morti”, nei giorni 1 e 2 novembre, grazie al supporto dei volontari della Misericordia di Nocera Inferiore, che garantiranno il servizio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

I volontari sono addestrati alle tecniche di Primo Soccorso e provvisti di BLSD con presenza sul mezzo di trasporto di DEA (defibrillatore semi automatico). Inoltre, è prevista anche l’assistenza sanitaria all’esterno del Cimitero, con la presenza di un’equipe sanitaria composta da autista soccorritore, infermiere e medico d’emergenza supportati da ambulanza.

Le parole del sindaco Paolo De Maio

«Abbiamo inteso offrire alla cittadinanza questo servizio, gratuitamente, sia per decongestionare il traffico veicolare, che solitamente si verifica in tali giorni di ricorrenze religiose, sia per aiutare le persone anziane nel raggiungimento del Cimitero per rendere omaggio ai propri cari» ha commentato il Sindaco Paolo De Maio.

Fonte: Mariarosaria Petti

Addetto Stampa Comune di Nocera Inferiore