Pompei. Il 29 ottobre Unitalsi al Santuario per il Giubileo Longhiano

Ritorna il pellegrinaggio nazionale dell'Unitalsi, dopo lo stop per via dell'emergenza pandemica

Il pellegrinaggio Si terrà sabato 29 ottobre il pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) al Santuario della Madonna di Pompei, giunto alla sua 18ª edizione.

Il tema del Santuario: Bartolo Longo

Ritornare all’esperienza di Bartolo Longo a distanza di centocinquanta anni, questo il tema conduttore degli eventi che il Santuario di Pompei ha organizzato in occasione dell’Anno Giubilare Longhiano che ha avuto inizio il 1° ottobre 2022 e terminerà il 31 ottobre 2023.

Rocco Palese, presidente nazionale Unitalsi

Tra questi, si inserirà anche il pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi, fermo da due anni per via dell’emergenza pandemica, coinvolgendo più di mille soci provenienti dalle sezioni romana laziale, marchigiana, pugliese e calabrese insieme a quella campana, come riferito dall’Ansa. “Lourdes, Fatima, Terra Santa, Loreto e oggi Pompei, l’Unitalsi sta ritornando dopo aver vissuto anni difficili – ha detto Rocco Palese, presidente nazionale Unitalsi – ritorniamo nel luogo dove Bartolo Longo 150 anni fa diede vita alla sua straordinaria opera di carità per gli adolescenti abbandonati, per i poveri e per gli ammalati”.

Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei

“Stiamo vivendo a Pompei un anno davvero speciale: il centocinquantesimo dell’arrivo del beato Bartolo Longo, nell’ottobre 1872, per la prima volta nell’allora valle desolata”, dichiara mons. Tommaso Caputo, arcivescovo e prelato di Pompei e delegato pontificio per il Santuario. “Fino al 31 ottobre 2023 attraverso celebrazioni, incontri, riflessioni, eventi culturali desideriamo scoprire come il carisma del Fondatore di Pompei continua a parlarci ancora oggi”, ha aggiunto. A guidare il pellegrinaggio nazionale Unitalsi saranno, oltre Rocco Palese presidente nazionale, Cosimo Cilli e Di Serafino Sabatino, vice presidenti nazionali e Federica Postiglione, presidente della Sezione Campana.