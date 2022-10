San Marzano sul Sarno. Ennesimo attentato incendiario in città

Ennesimo attentato incendiario in città. In poco meno di un mese ben tre attentati incendiari hanno toccato prima il presidente dell’assise cittadina Pasquale Alfano, poi l’assessore delegata al Commercio Angela Calabrese e adesso addirittura ai danni dei mezzi di un’azienda impegnata nel trasporto scolastico. Atto incendiario, quest’ultimo, che ha allarmato particolarmente la sindaca Carmela Zuottolo e la cittadinanza tutta.

















L’appello della Zuottolo

“L’ennesimo attentato incendiario in città, ai danni dei mezzi di un’azienda impegnata nel trasporto scolastico, ci lasciano sgomenti. Ho già allertato il prefetto e le forze dell’ordine per quanto accaduto. Posso dire – dice Zuottolo – che sul tema della sicurezza a San Marzano sul Sarno c’è massima sinergia con polizia di Stato, carabinieri e prefettura. All’imprenditore danneggiato va la mia solidarietà. Ora, però, è innegabile una riflessione da parte di tutta la società civile della mia città: cosa sta succedendo a San Marzano sul Sarno? Da sindaca, da donna delle istituzioni e da legale mi auguro quanto prima che gli eventuali responsabili di questi episodi siano assicurati alla giustizia quanto prima. Ora è il momento di fare quadrato attorno alla città. Non possiamo vivere nel terrore”.

