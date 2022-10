Sarno. Franco Annunziata: “Voto assise toppa a disagi esistenti”

Si riunisce l’assise cittadina per stabilire i provvedimenti da adottare per fermare le emissioni odorigene moleste in città.

Sarno. Si riunisce l’assise cittadina per stabilire i provvedimenti da adottare per fermare le emissioni odorigene moleste in città.

La proposta di delibera

Con i voti della maggioranza e dell’opposizione, ed un solo astenuto, è stata approvata una proposta di delibera che contiene la richiesta di una nota azienda che opera nell’area di via Ingegno, di realizzare un locale tecnico depressurizzato, volto alla tutela ambientale ed all’abbattimento del 50% delle emissioni odorigene provenienti dalla lavorazione di rifiuti non pericolosi.

Le dichiarazioni di Franco Annunziata

Nonostante il consiglio si sia espresso a favore del provvedimenti, da Forza Italia è la voce di Franco Annunziata ad emergere ed a rendere notala sua opinione a mezzo social.

“Fossi stato consigliere comunale ieri avrei votato no in maniera netta e convinta. Anche un po’ di anni fa mi ritrovai isolato nel dire che l’operazione biogas non andava avallata, ed a distanza di anni la storia è sotto gli occhi di tutti. Ma ritornando alla riunione d’assise – ha continuato Annunziata – , non capisco come un consigliere di maggioranza possa votare un provvedimento per un’azienda rispetto alla quale, non più tardi di due giorni prima, il proprio sindaco ha presentato denuncia penale”.

“Al tempo stesso – ha concluso l’esponente politico – non capisco come un consigliere di minoranza possa parlare di tutela dell’interesse pubblico. Si vota un provvedimento per interesse pubblico se un’azienda , procurando disagio alla Città, mette in campo dei benefici per il territorio. Qui parliamo di un’attività che, al di là di tutte le filosofie, sta procurando sofferenze e che il voto di ieri nella migliore delle ipotesi contribuirà a diminuirle. Quindi parliamo di un voto che cerca di mettere una toppa a disagi creati dall’iniziativa privata. Francamente non mi sembra un modo corretto di gestire la cosa pubblica”.

