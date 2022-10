Sport. Il punto sulla Scafatese e il suo campionato di Eccellenza

La Scafatese è viva e candidata ad essere una delle soprese del girone B di Eccellenza Campana grazie ai gol di Davide Evacuo e al rigore tattico di mister Liquidato. La stagione calcistica 22-23 è nel mezzo della sua sessione autunnale ma rivela già indicazioni che caratterizzeranno il lungo campionato dilettantistico.

Altro che comparse

E’ il caso che riguarda i gialloblù di patron Michele Giordano, che ha rilevato la società dall’amministrazione comunale dopo lo storico addio di Vincenzo Cesarano. La compagine storica dell’agro all’inizio della stagione era identificata come uno dei team da seguire con maggiore interesse, ma più per le novità societarie che per reali possibilità competitive nonostante un buon mercato. Il ritorno di totem come il centrocampista Mimmo Ferrentino e bomber Evacuo hanno esaltato la piazza, consapevole però dell’esistenza di vere e proprie corazzate come Agropoli, San Marzano ed Ercolanese. Finora però gli uomini di mister Liquidato almeno da un punto di vista della classifica sono i possibili outsider in zona play off, con un quarto posto a soli quattro punti dall’Agropoli capolista.

La zona Cesarini-Evacuo

Un buon inizio di stagione che premia la fame degli scafatesi, bravissimi nelle ultime partite a sfruttare gli ultimi minuti per segnare gol fondamentali. E’ stato il caso di Brusciano lo scorso week end, con il gol all’extremis di Evacuo che è valso il pareggio contro il G. Carotenuto, ma anche della settimana prima, quando sempre Evacuo nei minuti di recupero della seconda frazione su calcio d’angolo sblocca il risultato contro il Faiano per il definitivo 1-0. Un bottino di punti che aumenta ancora di più tenendo conto di altre partite come quella decisa da Tagliamonti contro la Polisportiva Lioni.

Le parole di Liquidato dopo il match di domenica scorsa

un dato che può solo che far felice Liquidato, che più volte ha sottolineato come i gol allo scadere siano prodotto spesso della pressione adottata durante tutta la gara, come nel caso dell’ultimo match. “Sono tanto arrabbiato, non i giocatori. Sono amareggiato perché avevamo creato tantissime occasioni ma la palla sembra sempre entrare con estrema difficoltà, perdendo così due punti” aveva dichiarato mister Stefano Liquidato dopo il match contro il G. Carotenuto, nonostante un altro gol d’autore di Evacuo, a quota sei gol in campionato.