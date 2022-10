Angri. In consiglio comunale si è costituito il gruppo “Progettiamo per Angri”

Angri. In consiglio comunale si è formalmente costituito il gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” già molto attivo politicamente

Si è formalmente costituito, in Consiglio Comunale, il gruppo consiliare “Progettiamo per Angri”. A comporre il nuovo gruppo consigliere Domenico D’Auria che lascia la guida della lista civica “Pasquale Mauri Sindaco”, Roberta D’Antonio della civica “Angri Nasce” e Vincenzo Ferrara eletto nella civica “Battiti per Angri”. I tre consiglieri comunali erano stati eletti nelle liste di coalizione che faceva capo al candidato sindaco Pasquale Mauri.

Molto attivismo

Il gruppo “Progettiamo per Angri” è già da qualche anno molto attivo sul territorio cittadino e laterale all’amministrazione comunale. Tra gli obiettivi già raggiunti: la messa in sicurezza del Ponte di Via Santa Lucia e l’apertura della Bretella M2.

