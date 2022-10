Castel San Giorgio. Incidente stradale, muore una ragazza di 20 anni.

E' successo a Castel San Giorgio, dove in un incidente stradale è morta una ragazza di 20 anni del posto.

Ancora un incidente mortale sulle strade.

Non si conoscono ancora le cause che ha portato alla morte la ragazza, al momento se ne stanno occupando le autorità preposte. Quello che si sa è che la sfortunata 20 enne va ad allungare la lista di decessi avvenuti sul territorio per incidenti stradali.

Pare che la ragazza fosse in compagnia di amici e che l’incidente che ha causato il suo decesso è avvenuto in un incrocio lungo la strada tra Castel San Giorgio e Siano. Un altro ragazzo pare sia ricoverato in condizioni preoccupanti.

Aldo Severino