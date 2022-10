Ercolano. Cultura: gemellaggio con Butembo in Congo

Il gemellaggio

Una proposta di gemellaggio culturale è stata sottoscritta tra la città di Ercolano e Butembo, nella Repubblica democratica del Congo.

La delegazione del Congo

Il sindaco e vicepresidente nazionale dell’ Anci Ciro Buonajuto ha accolto in Municipio una delegazione del Congo, guidata da Joseph Ibongo Gilungula, Vice Ministro per la Cultura, delle Arti e dei Beni Culturali, accompagnata dal console in Italia, Angelo Melone.

Turismo, istruzione e cultura

Turismo, istruzione e cultura i temi affrontati nell’incontro istituzionale. “Per noi la vostra presenza è strategica non solo dal punto di vista turistico, ma anche culturale, e oggi vogliamo dare vita insieme a voi ad una nuova cultura dell’accoglienza. Quella cultura di cui Mediterraneo ha tanto bisogno” ha detto Buonajuto. La proposta di gemellaggio, firmata al termine dell’incontro prevede tra l’altro di pianificare scambi culturali, programmare lo scambio di studio e di istruzione e masterclass per la ricerca, promuovere un commercio culturale legale su prodotti e opere culturali.

Rapporto incentrato sulla cultura

Butembo, città commerciale e universitaria del Nord Kivu ha una storia legata al passaggio degli arabi e si trova vicino al sito archeologico del famoso osso di Ishango, reperto che oggi è in mostra permanente presso il Real Museo di Scienze Naturali di Bruxelles. “Una giornata storica per le relazioni tra Italia e Congo” ha aggiunto Joseph Ibongo Gilungula, Vice Ministro per la Cultura, delle Arti e dei Beni Culturali della Repubblica Democratica del Congo “La visita permetterà di consolidare sempre di più questo rapporto incentrato sulla cultura, sull’archeologia, per lo sviluppo delle arti e del turismo”.