Pagani. Bidoni bruciati in nottata

Via Matteotti, via Pagano, via Criscuolo, i punti colpiti

Episodi delittuosi

Questa mattina la città di Pagani si è svegliata con numerosi bidoni della spazzatura bruciati, collocati in diverse parte del centro. Via Matteotti, via Pagano, via Criscuolo, i punti colpiti. Un accadimento gravissimo che succede ad un altro evento increscioso e delittuoso avvenuto lo scorso lunedì, quando nella notte un camion ubicato all’interno del cantiere della SAM è stato rubato da un soggetto completamente mimetizzato con tuta con cappuccio.

Le indagini

Dal Comune fanno sapere: “Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono già in corso. La Procura che la Prefettura sono aggiornati su tutto quanto accaduto. Stiamo cercando in tutti i modi di ripristinare una situazione di normalità lavorativa all’interno del cantiere. È di dieci giorni fa la nomina del comandante della polizia municipale a commissario pro tempore della SAM, in attesa di nuovo assetto organizzativo. Continueremo a lavorare, senza arretrare di un centimetro”.