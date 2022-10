Pagani. Rivoluzione Auditorium, primo piano rinominato e regolamento approvato

Pagani, l’Auditorium Sant’Alfonso Maria De’ Liguori pronto ad una rivoluzione strutturale grazie alla prossima rifunzionalizzazione del primo piano e al nuovo regolamento di gestione.

Il restyling

Nello scorso consiglio comunale i presenti hanno approvato il cambio di destinazione d’uso della pinacoteca Fusco trasformando la zona in una sala polifunzionale che ospiterà ufficialmente anche l’aula consiliare del comune di Pagani. Il primo piano sarà quindi intitolato “Aula consiliare Marcello Torre e Pinacoteca Tommaso Maria Fusco” e rappresenta la voglia dell’amministrazione De Prisco di regolarizzare e rilanciare i vari spazi della struttura pubblica paganese, con nomenclature e progetti ben precisi. A conferma di ciò i lavori iniziati lo scorso 30 Settembre all’ultimo piano dell’Auditorium, con la ristrutturazione della sala cupola e di circa 8 stanze insonorizzate, e l’approvazione del nuovo regolamento di gestione dell’auditorium, approvato sempre nell’ultima seduta di consiglio comunale.

Le parole della vicesindaco Oliva

“Abbiamo con questi argomenti portato ulteriori regole ad un Auditorium pronto a diventare il centro della cultura paganese e dell’agro che merita” ha dichiarato il vicesindaco delegata alla Cultura Valentina Oliva, che spiega la rifunzionalizzazione dei vari piani “Abbiamo costruito un criterio che riguarda i vari piani della struttura: al piano terra Teatro e Foyer, al primo piano Pinacoteca e Aula Consiliare, e al terzo saremo pronti ad inaugurare una sala prove oltre che un altro spazio a disposizione degli operatori culturali”. L’obiettivo nel medio termine e rilanciare soprattutto le attività del teatro e della pinacoteca. “Nel regolamento abbiamo risolto una serie di lacune organizzative che riguardavano richieste e permessi, con l’istituzione anche di una commissione organizzativa alla presenza di Sindaco e assessore delegato” ha concluso Oliva “Siamo contenti del lavoro fatto e dell’intitolazione dell’aula consiliare a Marcello Torre: un modello per tutta la sua cittadinanza da esaltare come già successo in onore del murales dipinto proprio dietro la struttura”.