Salerno. Raggiunto dagli agenti, viene sorpreso a commettere un nuovo furto

E’ stato arrestato G.I., 32enne salernitano messo in manette dalla sezione Volanti della Questura: gli agenti stavano cercando il giovane per via dell’aggravamento della sua pena, in quanto, accusato di furti, dai domiciliari sarebbe dovuto essere trasferito in carcere.

Un ulteriore furto

G.I. è stato rintracciato, come si legge su Salernotoday, proprio mentre commetteva un nuovo furto e, alla vista della Polizia, ha reagito con minacce e violenza.

E’ finito presso la casa circondariale, dunque, con la nuova accusa di resistenza e lesione ai danni di pubblico ufficiale.

Rosa Doberdò