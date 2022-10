Scafati. I comitati di via della Resistenza e i giovani insieme: “Liberate Parco Primato”

Testimoniare le difficoltà reali per costruire processi solo proclamati finora. I comitati del quartiere di Via Della Resistenza e l’associazione Arci Cortocircuito insieme in conferenza stampa per ribadire ad amministrazione e cittadinanza la necessità di riapertura di Parco Primato e degli spazi verdi e comuni che insistono nell’area.

La conferenza stampa

Si è tenuto oggi giovedì 27 Ottobre all’interno del cortile antistante il circolo Arci Cortocircuito in via Roma a Scafati il momento mediatico organizzato da Cortocircuito insieme al Comitato Rinascita e al Comitato Traversa Massimo Troisi, che hanno voluto nei vari interventi fare un punto sui principali spazi comuni del quartiere di via della Resistenza, sottolineando il degrado e i disagi per i residenti.

Le parole dei comitati

“Stiamo combattendo da anni per riaprire Parco Primato e non solo, e sono tre anni che da quando si è insediato il nuovo sindaco non abbiamo avuto risposte. Addirittura ci sono privati che vogliono dare il loro contributo, ma nemmeno questo smuove le cose.” Ha dichiarato il presidente del Comitato Rinascita Gino Davi che ha anche ricordato il caso di mancato finanziamento del vicino Parco Bianca Elettra e Fabiana, anch’essa chiusa nel degrado “Erano stati intercettati 60 mila euro per un progetto europeo e sono andati in fumo aspettando l’attivazione dell’amministrazione e dei loro uffici. Devono iniziare processi seri e liberi da cambi di poltrone o tragedie del caso”.

“Sono state fatte proposte di qualunque tipo, aree per animali domestici, un centro ecologico, convenzioni per riprendere le attività dei campi di tennis e del vicino Palatenda, ma rimaniamo sempre soli e senza nessun servizio” hanno voluto poi aggiungere Sandra e Romeo del Comitato Traversa Massimo Troisi, testimonianza di tanti residenti insoddisfatti della storia di degrado che si vive ormai da tempo.

Coppa: “Aprire spazi per combattere la depressione giovanile”

“Non penso ci sia bisogno di un’analisi sociologica per comprendere che le notizie di bullismo, mobbing siano legate comunque all’assenza di queste possibilità, anche quelle economiche come un bar o negozi accanto a questi spazi di incontro” sono le parole invece del presidente di Arci Cortocircuito Lorenzo Coppa, che avverte:” Benché vantiamo in villa di un campo da basket pubblico che peraltro abbiamo ristrutturato noi associazioni, all’interno del parco primato c’è un campo sportivo e anche un campo di bocce. Il Primato è un parco all’avanguardia per i servizi del cittadino, ma finché resta chiuso rappresenta la sfiducia del cittadino verso la società. Addirittura dal periodo post covid non si è mai visto un tale allontanamento dalla socialità, specie nell’ambito sportivo, da parte dei ragazzi e dei cittadini” concludendo infine “Vogliamo che l’amministrazione con umiltà scenda per strada e stia a fianco di comitati e associazioni nel recupero degli spazi comuni, che accompagni l’iniziativa popolare perché basterebbe semplicemente non intralciarci con stalli burocratici”.