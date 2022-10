Scafati. Raid notturno nei confronti di un cantiere di Corso Trieste

Raid notturno nei confronti di un cantiere di Corso Trieste

Scafati, diventano un caso i lavori di costruzione in Corso Trieste di marciapiedi per i residenti, il cantiere attaccato nella notte costretto a ricominciare da zero. La mattina di mercoledì 26 Ottobre ha visto un risveglio amaro per i lavoratori della ditta incaricata dal Comune di Scafati, che hanno dovuto rimboccarsi le maniche per recuperare velocemente un giorno di lavoro sprecato da un vero e proprio raid.

Il caos di Corso Trieste

Nell’area è in costruzione un marciapiede che rivoluzionerà la mobilità sulla strada di Corso Trieste, da decenni agli onori della cronaca politica per la sua scomodità dovuta all’assenza di qualsiasi tipo di infrastruttura pedonale. Sui lati della piccola via è però possibile vedere ad ogni orario del giorno e della notte automobili parcheggiate in divieto di sosta, che ostruiscono ulteriormente il passaggio di pedoni e automobili. La situazione ha sempre visto un generale silenzio assenso dovuto anche ai pochi posti auto di cui la zona, anche a cinquanta metri di distanza, dispone. La costruzione di marciapiedi ha rimesso però in discussione questo concetto, sostituendo di fatto la pratica incivile con l’installazione invece di un’infrastruttura indice di mobilità sostenibile e che ha riunito maggioranza e opposizione. Un avanzamento in termini di vivibilità che però non è piaciuto ai residenti, che nelle scorse ore hanno pubblicamente manifestato dissenso ai lavori arrivando infine all’episodio di stanotte, con l’abbattimento dei cordoli che sono stati prontamente reinstallati dagli operai ieri mattina.

Auricchio: “Atto spregevole”

Sull’attacco al momento è stata fatta semplice segnalazione alle forze dell’ordine, con la politica pronta ad utilizzare la Polizia Locale per presidiare l’area. “Abbiamo fatto tantissimo per pubblicizzare il nostro intervento e mettere in sicurezza Corso Trieste, che merita da decenni un marciapiede reale. Sopralluoghi e interlocuzioni avevano evidenziato al sottoscritto e agli uffici entusiasmo per l’opera, anche se ovviamente bisogna confrontarsi anche con chi non può essere d’accordo, ma non così, l’atto è stato spregevole” ha voluto dichiarare l’assessore delegato alla manutenzione Camillo Auricchio, estremamente amareggiato dall’episodio increscioso ma cosciente anche di una problematica che andrà risolta in futuro “Le automobili in divieto di sosta sappiamo bene che appartengono alla cittadinanza residente che non ha possibilità di box auto o parcheggi interni. Sappiamo anche che dobbiamo trovare una soluzione per loro a prescindere dai lavori di costruzione del marciapiede. Su questo stiamo lavorando per presentare a breve un’alternativa accettabile per tutte le parti in campo”.