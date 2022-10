Angri. 50 enne chiuso in casa. Apprensione per familiari, residenti e forze dell’ordine

Pare ci sia la non volontà di sottoporsi al TSO, trattamento sanitario obbligatorio, dietro al gesto di chiudersi nell’appartamento e di non voler uscire, da parte di un uomo di 50 anni di Angri.

Pare ci sia la non volontà di sottoporsi al TSO, trattamento sanitario obbligatorio, dietro al gesto di chiudersi nell’appartamento e di non voler uscire, da parte di un uomo di 50 anni di Angri che da stamattina tiene in apprensione, familiari, residenti e forze dell’ordine.

L’allarme è partito, subito dopo che i sanitari , nella mattinata di oggi erano giunti, in via Gioacchino D’Anna, presso la sua abitazione, per sottoporlo al trattamento, scattato dopo che l’uomo aveva rifiutato la regolare assistenza.

Già poco tempo fa le forze dell’ordine erano intervenuti in via Gioacchino D’Anna, su richiesta dei residenti dell’intero quartiere, per problemi di convivenza con il 50enne.

L’uomo pare soffra di problemi psichiatrici. Intervenuti sul posto anche i Carabinieri del reparto speciale del Comando Provinciale che per scongiurare gesti estremi dell’uomo hanno disposto il distacco della fornitura di gas e di energia elettrica. In allarme e sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine della locale stazione dei carabinieri.

Aldo Severino