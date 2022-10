Canadair precipitato. Trovati i resti dell’ufficiale salernitano

Canadair precipitato

Sono stati trovati i resti dei due piloti del Canadair precipitato ieri a monte Calcinera durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona.

La notizia è stata confermata dalla Procura di Catania e dai vigili del fuoco che sono ancora al lavoro sul posto.

Roberto Mazzone vittima salernitana

Le vittime sono il primo ufficiale Roberto Mazzone, 62 anni, di Salerno e MatteoPozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como, che era il comandante del Canadair 28. Il velivolo era al suo terzo ‘passaggio’ sulla zona dell’incendio su monte Calcinera.

Mazzone, volontario dell’associazione Soccorso Amico di Salerno, era sfuggito alla morte quasi 20 anni fa: guidava un aereo da turismo in avaria che nel dicembre del 2003 fece un atterraggio di fortuna, in pieno centro di Salerno, sul lungomare, di fronte agli sguardi increduli dei passanti.

Le indagini

Sono due i fronti dell’inchiesta aperta dalla Procura di Catania sul Canadair precipitato ieri a monte Calcinera durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona causando la morte dei due piloti che erano a bordo.

Le cause dell’incidente

Il primo troncone riguarda le cause del disastro aereo: verificare se sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo o strutturali.

Le cause dell’incendio

Il secondo sulla causa dell’incendio per cui il Canadair 28 era stato chiamato ad intervenire: accertare se è stato appiccato e quindi sia stato doloso. I reati ipotizzati per il momento sono disastro aviatorio colposo e incendio. La Procura di Catania, come riporta l’Ansa, domani conferirà l’incarico per l’autopsia sui resti dei due piloti e successivamente quello tecnico per l’analisi della scatola nera, che è stata trovata, per gli altri accertamenti sulle cause dell’impatto.

Rosa Doberdò