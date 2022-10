Castel San Giorgio. Incidente stradale, dopo Serena muore anche Michele

Al lutto di Serena se ne aggiunge un altro quello del cugino Michele. Altro dolore al dolore. Due famiglie accomunate da uno shock devastante, una comunità sprofondata nell’incredulità e nel dolore.

La terribile notizia

È di qualche ora fa la terribile notizia che il ragazzo ferito nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, sulla strada tra Castel San Giorgio e Siano, dove è morta Serena la 20 enne del posto, non c’è la fatta.

Era in condizioni disperate

Il giovane aveva subito un intervento all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Era arrivato subito dopo l’impatto già in condizioni gravissime. L’equipe del nosocomio nocerino non ce l’ha fatta a salvarlo, troppe importanti le ferite subite nell’incidente. Michele è cugino di Serena e insieme in quella terribile notte erano rimasti coinvolti in un impatto con un’altra autovettura, intorno alle 3, all’altezza del bivio Torello-Campomanfoli, lungo la strada che collega Castel San Giorgio con Siano.

Il lavoro dei carabinieri

I carabinieri sono al lavoro, per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che fa purtroppo registrare un’altra vittima. Altri due vite spezzate e che vanno ad allungare la lunga lista di decessi di morti legati agli incidenti stradali.

Il cordoglio del sindaco

Dai siti social della Sindaca di Castel San Giorgio si legge l’accorata vicinanza alle famiglie devastate da questo terribile lutto: “Non avremmo mai voluto dare anche questa terribile notizia. Stremati dal dolore dobbiamo dire addio al nostro Michele che nella notte ha raggiunto la sua amata cugina Serena. Due giovani strappati alla vita nel fiore degli anni da un destino credule e inaccettabile. Castel San Giorgio è muta dinanzi ad un dolore così grande, da sindaco, da madre, sono profondamente addolorata e stringo in un forte abbraccio le famiglie di Serena e Michele, i cari genitori, i fratelli e le sorelle, gli zii, i tanti, tantissimi amici che in queste ore, disperati, ne piangono la scomparsa. Come siamo piccoli dinanzi al mistero della morte”. Le nostre condoglianze Alle famiglie, agli amici, a tutta la comunità di Castel San Giorgio e a tutti coloro che hanno conosciuto Serena e Michele, vanno le condoglianze mie e di tutta la redazione di Agro 24.

Aldo Severino