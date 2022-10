Nocera Inferiore. Morte Dario Ferrara, condannato a 15 anni l’omicida

Condanna definitiva

E’ arrivata la condanna definitiva per l’amico omicida di Dario Ferrara. La corte di cassazione di Roma ha respinto l’ultimo ricorso presentato dagli avvocati di Francesco Paolo Ferraro.

L’omicidio

Il ragazzo nell’aprile 2015 uccise l’amico Dario Ferrara con 2 colpi di casco a Nocera Inferiore. Dovrà scontare 15 anni di carcere per omicidio preterintenzionale.

Il dolore della madre

A parlare è la mamma della giovane vittima, intervistata dalla redazione de Il Risorgimento nocerino: “Questi sette anni sono stati lunghi e dolorosi, in tanti momenti abbiamo perso la speranza che l’assassino di nostro figlio fosse assicurato alla giustizia, soprattutto quando tante persone con cattiveria gratuita infilavano il dito nella piaga, questa condanna, certamente inadeguata in confronto al nostro dolore, per noi non è una soddisfazione o una gioia ma soltanto aver trovato la pace. Niente e nessuno riporterà in vita Dario. Gli avevo promesso che avrei lottato fino all’ultimo respiro affinché il suo omicida finisse in carcere e ho assistito a tutti i processi anche da sola. Dietro le sbarre avrà tempo per riflettere, visto che attendo ancora una richiesta di perdono da parte sua e della sua famiglia, in particolare della madre che non ha mostrato un minimo di compassione per il mio dolore smisurato. Voglio ringraziare gli avvocati Michele Alfano e Giovanni Castaldi che ci sono stati vicini in tutti questi anni con umanità e professionalità”.

Fonte Il Risorgimento nocerino