Paestum. Al via la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

A Paestum, nell’ex Tabacchificio Cafasso, rilevante sito di archeologia industriale nella Piana del Sele, ha preso il via oggi la XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta), che resterà aperta fino a domenica.

“Apriamo le porte – ha detto il fondatore e direttore della Bmta Ugo Picarelli – a nuove opportunità legate al turismo culturale, che di fatto è il primo prodotto turistico nel nostro Paese, molto ambito dagli stranieri.

Il nostro è un grande contenitore e un incubatore di opportunità: la Borsa ogni anno mette in campo visioni e proposte che trasferisce ai soggetti deputati a metterle in campo”.

In collegamento da Madrid Alessandra Priante, direttore Regione Europa UNWTO, ha fornito diversi dati sui movimenti dei turisti internazionali a riprova che nel post pandemia l’Europa è l’unica regione del mondo in crescita sul fronte degli arrivi, in particolare l’Albania e tutti i Balcani. “E il trend sembra essere confermato dalle prospettive per il 2023”, ha aggiunto, rimarcando però una criticità: “Attualmente l’Europa sta sperimentando una diffusa carenza di forza lavoro nel turismo e ciò incide sulla capacità del settore di recuperare dopo lo stress e la prova della pandemia. È necessario un dialogo costante con i giovani e, soprattutto consentire un maggiore accesso alle opportunità di apprendimento e di sviluppo per ottenere prospettive di lavoro stabili”.

“È un onore speciale essere qui oggi, alla mia prima edizione da direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia – ha detto Tiziana D’Angelo -: la Bmta è un’occasione per continuare a lavorare e costruire assieme agli altri Enti promotori un ‘modello Paestum’ che si fonda sulla consapevolezza che un patrimonio culturale non può essere sconnesso dal tessuto socio-economico in cui è inserito”.

“La Regione Campania crede da tempo nella Bmta e ancor di più ci crede in questo tempo in cui siamo chiamati a ribadire e a difendere i valori della storia, del sapere e della cultura come strumenti di pace”, ha aggiunto l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci.

L’ingresso alla Bmta è gratuito, con la registrazione online consigliata per evitare file.

Rosa Doberdò

Fonte Ansa