Scafati. I.C. Samuele Falco sotto attacco, il D.S. Coppola al Prefetto “Da soli non possiamo farcela”

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Samuele Falco Domenico Coppola scrive al Prefetto Francesco Russo, anche le scuole bersagliate da ladri e violenza. Non si fermano i raid nelle strutture dell’istituto sanpietrino, circondata da una città considerata nel degrado e da un clima aggressivo.

La lettera

Usa un tono istituzionale ma quanto mai amareggiato e preoccupato il dirigente nella lettera inviata al Prefetto salernitano dopo l’ennesima effrazione subita nelle ultime ore. Sono cinque i colpi tentati dalla malavita dal 9 Ottobre finora alle strutture scolastiche del quartiere di San Pietro, che comprende la scuola media di Corso Trieste e i plessi primari e per l’infanzia di Piazza Falcone e Borsellino, l’ultimo dei quali ha coinvolto proprio il plesso primario, da quattro anni l’ultimo baluardo scolastico immacolato all’interno di una città dove la criminalità si diffonde a macchia d’olio. Eppure l’istituto è un modello come tanti altri dell’ottima istruzione scafatese che si fonda sulla partecipazione dei giovani ragazzi a progetti sociali e culturali, che siano nell’orario scolastico o il pomeriggio. Ma il problema non è certo chi sta dentro, ma ciò che succede fuori, in una città reputata da Coppola “degradata” con le ragioni di parte.

I fattori di insicurezza

L’illuminazione pubblica è scarna e malfunzionante, i controlli sono al contagocce e in mano per lo più a vigilanza privata, con sistemi di videosorveglianza e di allarme reputati fallaci. Ad aggravare ancora di più la situazione è lo stato in cui vivono i due plessi, che necessitano apertamente di adeguamenti sismici finanziati dal comune ma che non hanno visto ancora un inizio, in maniera tale da poter anche ammodernare i sistemi di accessi interni. Il problema poi non riguarda solo la scuola, ma anche gli scolari, che più volte nel clima di degrado generale hanno denunciato aggressioni ed episodi di violenza nel tragitto casa-scuola e viceversa. Per tutto questo e non solo il dott. Coppola ha chiesto un celere intervento al Prefetto Russo, anche a dimostrazione della distanza creatasi tra la dirigenza e un’amministrazione che in tre anni non ha dato le giuste soluzioni. A testimonianza di ciò, l’attivazione degli stessi genitori degli alunni, che in collaborazione con l’istituto scolastico hanno creato una task force di controllo di plessi e area circostanza, con tutti i rischi del caso.

Sopravvivere per quale futuro?

”Ogni giorno aumentano le aule con monitor touch strappati dalle pareti che sembrano crivellate di colpi, con buchi che arrivano nell’aula contigua e con intonaco cadente, aumentano i vetri rotti, aumenta la tensione e la preoccupazione per il futuro. E’ soprattutto insopportabile leggere negli occhi degli alunni la delusione di una privazione, di un sogno infranto, del futuro strappato troppo presto, col senso di impotenza che si fa strada nelle loro menti in un momento delicato dell’esistenza” sono alcune delle parole utilizzate dal dirigente Domenico Coppola all’interno della lettera, conclusa poi con un accorato appello “La scuola non può fermarsi, non può farcela da sola e non può essere abbandonata allo scempio che si consuma ogni giorno. E’ in gioco il destino di ragazzi e famiglie incolpevoli, che meritano attenzione e occasioni di crescita e di formazione, a prescindere dalla provenienza, dalla condizione economica e sociale, già troppo sofferenti per i vuoti di relazione aperti negli ultimi due anni”.