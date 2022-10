Pagani. Bidoni bruciati in città, De Prisco “Riconosciuti i volti”

A Pagani resta altissima la tensione nei confronti della Sam, ieri mattina una nuova denuncia di bidoni inceneriti, stavolta colpita la Congregazione del Preziosissimo Sangue. Non si fermano a mercoledì le denuncia da parte di cittadinanza e politica di episodi di roghi di bidoni dell’immondizia a carico di Sam e privati.

Preziosissimo Sangue

L’ultimo caso è stato denunciato nella mattinata di ieri quando il consigliere comunale Vincenzo Violante sui propri social ha pubblicato una macabre immagine raffigurante una pattumiera completamente sciolta dal fuoco. “Ma che cosa sta succedendo qui a Pagani” è la considerazione sbigottita di Violante, che spiega “Stamattina sono stato chiamato dalle suore del Preziosissimo Sangue perché hanno messo a fuoco un contenitore dei rifiuti e un altro qualche giorno fa addirittura portato via. È una vergogna di cui spero si faccia presto chiarezza. Sono vicino al commissario della SAM e soprattutto alle suore”. Il riferimento alla società partecipata del comune di Pagani è quanto mai doveroso dopo gli attacchi tra martedì e mercoledì notte che hanno subito diversi bidoni in Via Matteotti, via Pagano e via Criscuolo, tutti incendiati in un attacco che è diventato oggetto di inchiesta della Giustizia in ogni grado.

Le parole di De Prisco

Il sindaco della città Lello De Prisco esprime vicinanza nei confronti dei tanti cittadini che hanno subito disagi dagli accaduti, garantendo il massimo sforzo da parte delle forze dell’ordine. “Sui vari casi sono profondamente a lavoro le forze dell’ordine, che stanno requisendo tutte le immagini del caso per dare una svolta alle indagini. Posso dire in qualità di primo cittadino che sono stati già visti i colpevoli di tali atti con i miei occhi” ha dichiarato De Prisco, estremamente deciso nel risolvere e chiarire il fenomeno il prima possibile :” Si sta lavorando senza sosta per fare una quadra sulla questione, il tempo in questo senso è fondamentale”. Il primo cittadino però vuole sottolineare anche aspetti trasversali alla questione, soprattutto per chiarire possibili moventi legati agli ultimi eventi che hanno legato la società partecipata, in particolare l’ultimo cambio della dirigenza, con l’arrivo del commissario pro tempore Lucio D’Apolito. “Se stiamo ricevendo atti di ritorsione può essere ma non devo essere io a dirlo. Fatto sta che il comandante D’Apolito sta portando avanti un lavoro certosino di regolarizzazione del cantiere di cui vado fiero” conclude il sindaco De Prisco “Non solo il solo sindaco dell’agro a dover gestire quest’ondata di violenze, però al tempo stesso non possiamo solo noi sindaci affrontare questa piaga pericolosissima. Dobbiamo fare gli amministratori, non gli eroi”.